Dagmar Schmidt ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Laut dem Entwurf von Bundesarbeitsminister Heil sollen ab Januar etwa 5,5 Millionen Bedürftige rund 12 Prozent mehr Geld bekommen. Die CDU kritisiert, dass demgegenüber der Mindestlohn nur um 3,4 Prozent steige. Dadurch sinke die Bereitschaft, eine bezahlte Arbeit anzunehmen. SPD-Fraktionsvize Schmidt wies die Kritik im Deutschlandfunk zurück. Sie verwies darauf, dass der Mindestlohn bereits vorher stark erhöht worden sei. Der Lohnabstand sei gegeben.

Zudem seien gerade Bedürftige von den gestiegenen Preisen betroffen. Schmidt sagte, es sei ein Verfassungsgebot, Menschen in Not die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern. Sozialverbände hatten kritisiert, die geplante Erhöhung des Bürgergelds reiche dafür nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.