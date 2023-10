Krieg im Nahen Osten

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich will die humanitären Hilfen für Palästinenser fortführen. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der größte Teil der palästinensischen Zivilbevölkerung habe nichts mit dem Terror der Hamas zu tun, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Von daher müsse den Menschen in ihrer Not geholfen werden. Als demokratische Gesellschaft habe man eine Verpflichtung dazu. Mützenich sprach sich zudem für Sanktionen der internationalen Gemeinschaft gegen den Iran aus. Das Regime in Teheran unterstütze den Terror der Hamas schätzungsweise jährlich mit 100 Millionen US-Dollar. Auch Katar sei ein großer Förderer der Terrororganisation. Beide Länder müssten daher so gut es geht international ausgegrenzt werden, erklärte Mützenich.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.