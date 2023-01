Panzerlieferungen

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A4. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Da es um Sicherheitsfragen gehe, sei dieser und nicht etwa der Koalitionsausschuss das richtige Gremium, sagte er vor einer Sitzung der SPD-Fraktion in Berlin. Zu der Sitzung ist auch der neue Verteidigungsminister Pistorius eingeladen. Die Bundesregierung müsse nach Recht und Gesetz entscheiden, betonte Mützenich. Es gehe um Abstimmung mit den Partnern, und darum, nicht Kriegspartei zu werden.

Die heute offiziell an Deutschland gerichtete Anfrage Polens, der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zuzustimmen, bezieht sich auf 14 Modelle des Typs 2A4 der polnischen Streitkräfte.

Dabei handelt es sich um eine ältere Version des Kampfpanzers, die von 1985 bis '92 produziert wurde. Der 2A4 wurde in großen Stückzahlen gefertigt und in der Zeit der Abrüstung nach dem Kalten Krieg von Deutschland an Verbündete abgegeben. Die Bundeswehr verfügt nicht mehr über diese Version.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.