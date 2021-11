Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen hat sich in der Debatte um eine neue SPD-Führung für eine Doppelspitze aus der bisherigen Ko-Vorsitzenden Esken und dem dezeitigen Generalsekretär Klingbeil ausgesprochen.

Die Nachfolge Klingbeils müsse dann mit einer Frau besetzt werden, sagte die ASF-Vorsitzende Noichl der Rheinischen Post. Parität fange in der Spitze an. Es gebe viele talentierte Frauen, die die SPD als Generalsekretärin gut nach außen vertreten könnten.



Klingbeil hatte Anfang der Woche sein Interesse an der Übernahme des SPD-Vorsitzes betont, offiziell erklärt hat er seine Bewerbung bislang allerdings nicht. Der SPD-Vorstand will am Montag einen Vorschlag für das künftige Führungs-Duo machen. Die neue Parteispitze soll auf dem SPD-Bundesparteitag vom 10. bis 12. Dezember gewählt werden.

