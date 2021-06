Der frühere nordrhein-westfälische Innenminister Schnoor ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Das teilte seine Partei, die SPD, mit. Schnoor stand im Kabinett von Ministerpräsident Rau 15 Jahre lang an der Spitze des Innenressorts. In seine Amtszeit fiel unter anderem das Geiseldrama von Gladbeck, das Deutschland 1988 tagelang in Atem hielt. Drei Menschen starben. Neben den Medien geriet auch Schnoor als zuständiger Minister für die Polizei massiv in die Kritik.



Schnoor war während seiner Amtszeit immer wieder dafür eingetreten, dass die Polizei behutsamer mit ihrer Macht umgeht. Bundesweit setzte er sich maßgeblich für eine Deeskalationsstrategie im Umgang mit Demonstranten ein. Von konservativen Politikern wurde er für diesen Kurs scharf kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.