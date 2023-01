Kampfpanzer für die Ukraine

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verteidigt Bundeskanzler Scholz in der Auseinandersetzung um Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine gegen Kritik. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Persönliche Anfeindungen drohten den politischen Diskurs über Deutschlands Ukraine-Hilfen von den Tatsachen abgleiten zu lassen, sagte Kühnert der "Rheinischen Post". Deutschland sei ein berechenbarer Partner der Ukraine. Dennoch dürfe man nicht aus dem Blick verlieren, dass viele Bürger Sorgen vor einer deutschen Verwicklung in den Krieg umtrieben.

Vor allem die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, hatte Scholz öffentlich angegriffen. Die Kommunikation der Bundesregierung und insbesondere des Bundeskanzlers in der Frage der Panzerlieferungen sei eine Katastrophe, sagte die FDP-Politikerin im ZDF.

Kritik aus dem Ausland

Auch aus dem Ausland kommt Kritik. So kritisierte der polnische Premier Morawiecki das Auftreten von Bundeskanzler Scholz bei der Frage, ob Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert werden sollen. Die Haltung Deutschlands in dieser Frage sei "inakzeptabel", sagte Morawiecki

Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein hatte sich Deutschland trotz erheblichen Drucks der Verbündeten nicht für die Lieferung von "Leopard-2-"Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden. Die Bundesregierung erteilte auch keine Liefererlaubnis an andere Länder für die in Deutschland produzierten Panzer.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.