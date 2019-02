Bund und Länder haben sich auf einen Kompromiss zum Digitalpakt für die Schulen geeinigt.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Schneider, sagte in Berlin, der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat werde die Einigung am Abend besiegeln. Der Bund erhalte nun eine Finanzkompetenz im Bereich der Bildungspolitik. Damit stehe einer Grundgesetzänderung nichts mehr im Wege.



Der Bundestag soll über die Einigung morgen Nachmittag entscheiden, der Bundesrat könnte dann Mitte März zustimmen. Vorgesehen ist, dass die Länder vom Bund fünf Milliarden Euro für eine bessere Ausstattung der Schulen zum Beispiel mit Tablets und W-Lan bekommen. Im Gegenzug sollen sie über die Verwendung der Mittel allgemein Bericht erstatten. Eine strikte Kontrolle durch den Bund ist offenbar vom Tisch.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet äußerte sich im Dlf zufrieden. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Förderalismus in Deutschland werde gestärkt. Dafür habe sich der Kampf gelohnt.