Die SPD schlägt die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Lambrecht, als neue Bundesjustizministerin vor. Das bestätigte der kommissarische Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel in Berlin und erklärte, Lambrecht sei ausgewiesene Expertin der Innen- und Rechtspolitik.

Es gebe praktisch kein rechtspolitisches Feld, mit dem sie sich nicht auskenne. Lambrecht selbst erklärte, eine ihrer ersten Aufgaben werde die Reform der Strafprozessordnung sein. Gerichtsverfahren sollten schneller durchgeführt werden. Als ein weiteres wichtiges Thema nannte sie den Verbraucherschutz.

Von Hause aus Juristin

Christine Lambrecht ist seit gut einem Jahr Staatssekretärin. Von Hause aus ist die Sozialdemokratin aber Juristin und hat auch als selbstständige Rechtsanwältin und Dozentin gearbeitet. Ihre ersten politischen Schritte machte die hessische Sozialdemokratin nach eigener Darstellung in der Anti-Atom-Bewegung - sie wuchs in der Nähe des Kernkraftwerks Biblis auf.

Genau am Geburtstag beschlossen

Nach mehrjährigem Engagement in der Kommunalpolitik zog Lambrecht 1998 als direkt gewählte Abgeordnete des südhessischen Wahlkreises Bergstraße erstmals in den Bundestag ein. Dort wurde sie Mitglied des Rechtsausschusses. Nach ihrer Wiederwahl 2009 übernahm sie für zwei Jahre die Aufgabe der rechtspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, anschließend den Vize-Fraktionsvorsitz.



In der Fraktionsspitze blieb die Mutter eines Sohnes auch nach der Wahl 2013 - diesmal als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin. Nach der Bundestagswahl 2017 schwenkte Lambrecht von Recht auf Finanzen um und übernahm als stellvertretende Fraktionsvorsitzende den Bereich Haushalt, Finanzen und Euro. Im März 2018 wurde sie dann Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium.



Dass sie Bundesjustizministerin werden soll, wurde genau an ihrem 54. Geburtstag bekannt.