Familienministerin Giffey wird nicht für das Amt der SPD-Vorsitzenden kandidieren.

Das teilte die kommissarische SPD-Chefin Dreyer mit. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, Giffey habe sich entsprechend in einem Brief an Dreyer geäußert. Darin erkläre sie auch, dass sie ihr Amt als Ministerin aufgeben werde, sollte die Freie Universität Berlin ihr den Doktortitel aberkennen. - Die Doktorarbeit Giffeys wird gegenwärtig wegen eines Plagiatsverdachts geprüft.