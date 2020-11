Bundesfamilienministerin Giffey ist neue Vorsitzende der Berliner SPD. Sie erhielt auf dem digital abgehaltenen Landesparteitag 237 von 265 gültigen Stimmen. Der neue Co-Vorsitzende ist der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Saleh. Er erhielt 182 Stimmen.

Giffey kündigte an, sie werde für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidatin der SPD antreten. Der bisherige Landesvorsitzende Müller, der auch Regierender Bürgermeister in einem rot-rot-grünen Bündnis ist, trat nicht noch einmal an. Er kandidiert im kommenden Jahr für den Bundestag.



Giffey hatte zuvor auf dem virtuellen Landesparteitag betont, sie wolle die Sicherheit in der Hauptstadt zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit machen - und zwar auch die soziale Sicherheit. Als weitere wichtige Themen nannte Giffey den Wohnungsbau, die Bildung, eine bürgernahe Verwaltung und die Wirtschaft.



Die Wahl Giffeys zur neuen SPD-Vorsitzenden in Berlin wird überschattet von der Affäre um mögliche Plagiate in ihrer Doktorarbeit. Sie hatte kürzlich angekündigt, wegen der Zweifel auf den Titel zu verzichten. Die Freie Universität überprüft die Arbeit dennoch ein zweites Mal.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.