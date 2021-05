SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz stimmen heute auf drei Landesparteitagen über den Koalitionsvertrag für die geplante gemeinsame Regierung ab.

Schwerpunkte sind laut dem Entwurf die Bereiche Biotechnologie, Klimaneutralität und Innenstädte. Die Parteitage sollen jeweils um 18 Uhr beginnen. Die SPD wählt auch einen neuen Landesvorstand.



In Rheinland-Pfalz regiert bereits seit 2016 eine Ampelkoalition unter Führung von SPD-Ministerpräsidentin Dreyer. Nach der Landtagswahl im März hatte sich eine Fortsetzung abgezeichnet. Am 18. Mai findet die konstituierende Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in der Rheingoldhalle in Mainz statt, bei der auch Dreyer im Amt bestätigt werden soll.

