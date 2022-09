Der Koalitionsausschuss berät über weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. (dpa-Zentralbild/Sascha Steinach)

Das berichten mehrere Medien. Angesichts der hohen Inflation und stark steigender Energiepreise wollen Vertreter der Koalitionsparteien und der Bundesregierung am Vormittag darüber diskutieren, wie die Bürger in Deutschland in einem dritten Entlastungspaket finanziell unterstützt werden können. Dazu trafen sich bereits gestern die Parteien der Ampelkoalition in separaten Klausurtagungen.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mützenich, sagte anschließend, weitere Maßnahmen müssten zielgerichteter sein und sollten vor allem Studenten, Rentner sowie Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen zugute kommen. Die Fraktionsspitze der Grünen erklärte nach ihrer Klausurtagung in Potsdam, ein drittes Entlastungspaket werde passgenau sein. Die FDP fordert Erleichterungen vor allem für die arbeitende Bevölkerung.

