Abgeordnete nehmen an der Sitzung im Bundestag teil. (dpa/Kay Nietfeld)

Die Vorlage der künftigen Regierungskoalition sieht unter anderem eine Pflicht zur Impfung gegen Corona für die Beschäftigten in Kliniken und in der Pflege vor. Die SPD-Fraktion argumentierte in der Debatte mit einer Güterabwägung zwischen dem Eingriff in das Recht auf Unversehrtheit und dem Anspruch von sogenannten "vulnerablen Gruppen" auf Schutz vor einer Corona-Erkrankung. Rednerinnen und Redner von Grünen und FDP wiesen auf die Dringlichkeit des neuen Gesetzes angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen in Deutschland hin. Aus den Reihen der Unionsfraktion wurde Kritik laut, es handele binnen kurzer Zeit bereits um die zweite Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Von Seiten der AfD-Fraktion war von "Maßnahmenterror" die Rede.

Vor der Aussprache hatte der Bundestag zugestimmt, den Gesetzentwurf im "beschleunigten Verfahren" zu behandeln. Die Vorlage wurde nach der Debatte zur Ausschussberatung weitergeleitet und soll am Freitag im Parlament beschlossen werden. Noch am selben Tag entscheidet der Bundesrat in einer Sondersitzung.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.