"Die Ampel steht!" (dpa-Zentralbild/Sascha Steinach)

Zur Eindämmung der Coronapandemie soll es künftig einen Krisenstab im Kanzleramt geben. Außerdem soll ein Expertengremium täglich die Lage bewerten. Für Einrichtungen mit besonders vulnerablen Gruppen soll eine Impfpflicht eingeführt werden.

Die Ampel-Parteien wollen bei der Altersvorsorge in eine ergänzende Aktienrente einsteigen. Rentenkürzungen und eine Anhebung des Renteneintrittsalters werden ausgeschlossen. Jährlich sollen 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Außerdem wird eine Kindergrundsicherung eingeführt und das Wahlrecht ab 16 Jahre zugelassen.

Außerdem ist ein starker Ausbau der erneuerbaren Energien festgeschrieben. Demnach sollen bis zum Jahr 2030 Wind und Sonne 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland decken. Wenig später sollen keine Fahrzeuge mit Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Der Kohleausstieg ist den Angaben zufolge ebenfalls für 2030 vorgesehen - das wäre acht Jahre früher als bisher geplant.

Mit dem Vertrag befassen sich noch die Partei-Gremien. SPD und FDP planen dazu Parteitage am ersten Dezember-Wochenende, an denen auch die Minister vorgestellt werden sollen. Die Grünen planen ab morgen eine Mitgliederbefragung. Dann sollen auch die Ressortchefs feststehen. Geplant ist, dass der SPD-Politiker Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt wird und die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt.

Mehr Informationen erhalten Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.