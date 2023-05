Novelle des Gebäudeenergiegesetzes

Wer ab 2024 eine neue Heizung einbauen lässt, soll sicherstellen, dass sie zu zwei Dritteln mit Erneuerbarer Energie betrieben wird (picture alliance / Frank May)

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte der "Rheinischen Post", er sehe nichts, was gegen eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause spreche. Ähnlich äußerte sich Fraktionschef Mützenich in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Allerdings sollten die Austauschpflichten für defekte Anlagen verzögert in Kraft treten. Auch solle man nicht zu einseitig auf die Wärmepumpe setzen, sondern einen vielfältigen Technologiemix "gerade auch für den Bestand". FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hatte dagegen von zahlreichen offenen Fragen gesprochen und einen Beschluss des Gebäudeenergiegesetzes vor der Sommerpause als ausgeschlossen bezeichnet. In dem bereits vom Kabinett verabschiedeten Entwurf ist bislang vorgesehen, dass die dreijährige Frist für den Heizungsaustausch Anfang 2024 beginnt.

