Mietwohnungen in München (dpa - picture alliance / Sven Simon)

Demnach solle es Vermietern in Ballungsräumen nur noch möglich sein, die Miete um maximal acht Prozent innerhalb von drei Jahren zu erhöhen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Bisher sind in dem Zeitraum in einem laufenden Mietverhältnis bis zu 15 Prozent erlaubt. In Kommunen, in denen es keine Kappungsgrenze gibt, sind sogar bis zu 20 Prozent möglich. Hier diskutierten die Ampel-Parteien aktuell einen Wert von maximal zwölf Prozent, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Der Chef des Eigentümerverbands Haus & Grund, Warnecke, kritisierte, durch die Pläne würden Vermieter bestraft, die die Mieten in den letzten Jahren kaum erhöht hätten.

