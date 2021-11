SPD, Grüne und Linke stellen ihren Koalitionsvertrag vor. (dpa/Carsten Koall)

Die SPD-Landesvorsitzende Giffey sagte, Ziel sei eine Regierung für alle Menschen in der Stadt. Die drei Parteien hatten sich am Samstag auf den Vertrag geeinigt. Darin ist unter anderem vereinbart, im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Impfangebot weiter auszubauen. Impfen sei der einzige Weg aus der Pandemie, betonte die Grünen-Politikerin Jarasch. Zudem wurde vereinbart, den Nahverkehr in der Hauptstadt auszubauen, sowie Lehrerinnen und Lehrer wieder als Beamte zu beschäftigen. Außerdem wurde das Ziel festgelegt, bis 2030 mindestens 200.000 neue Wohnungen zu schaffen. Die Linken-Landesvorsitzende Schubert erklärte, vor allem mit dem Wohnungsneubau und der Mietenregulierung trage der Vertrag auch eine linke Handschrift.

SPD übernimmt wieder Stadtentwicklung

Giffey gab auch die Ressortverteilung in der zukünftigen Landesregierung bekannt. Demnach wird die SPD neben der Regierungschefin vier Senatoren stellen - diejenigen für Stadtentwicklung und Wohnen, Inneres, Wirtschaft und Bildung. Bei den Grünen bleibt es wie bisher bei drei Ressorts. Die Partei bekommt jedoch die Zuständigkeit für die Finanzen. Außerdem besetzen die Grünen weiterhin die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima. Hinzu kommt ein um die Wissenschaft ergänztes Gesundheitsressort.

