Heizungsgesetz

SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil (Kay Nietfeld/dpa)

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil bekräftigte im ARD-Fernsehen, das Gesetz müsse vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden und solle auch Anfang 2024 in Kraft treten, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit hätten. Es gebe aber einige Dinge, die man in den nächsten Wochen diskutieren müsse, damit dieses Gesetz ein gutes Gesetz werde. So müssten Mieterinnen und Mieter geschützt werden, damit sie später nicht die Modernisierungsumlage bezahlen müssten. Politiker der FDP plädieren für einen Aufschub bei der Gesetzgebung. Bundesverkehrsminister Wissing sagte, er sei dafür, dass das Gesetz sorgfältig überarbeitet werde.

Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden.

