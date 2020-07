Aus der SPD-Spitze gibt es weiter Kritik am früheren Bundeswirtschaftsminister Gabriel.

Bundesarbeitsminister Heil sagte der "Bild"-Zeitung, er bedauere, dass Gabriel als Berater für den Fleischfabrikanten Tönnies tätig gewesen sei. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im ZDF wörtlich: "Das geht gar nicht." Zuvor hatten sich schon andere Parteifreunde Gabriels kritisch geäußert, darunter die Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans.



Gabriel verteidigte sich gestern im Magazin "Der Spiegel". Er könne an der Tätigkeit, die er für mehrere Monate ausgeübt habe, nichts Problematisches erkennen. Tönnies mache nichts Verbotenes.



Im Stammwerk des Unternehmens hatte es einen Coronavirus-Ausbruch gegeben, was Kritik an den Arbeitsbedingungen nach sich zog.