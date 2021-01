Die SPD-Nachwuchsorganisation Jusos hat Jessica Rosenthal zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Die 28-Jährige hatte keine Mitbewerber und wurde mit knapp 78 Prozent der Stimmen gewählt. Rosenthal tritt damit die Nachfolge des bisherigen Juso-Chefs Kühnert an. Dieser will sich nach eigenen Angaben auf seine Rolle als stellvertretender SPD-Vorsitzender konzentrieren. Zudem möchte Kühnert in Berlin für ein Bundestagsmandat kandidieren. Er gratulierte seiner Nachfolgerin bereits auf Twitter und betonte, auf die Jusos werde weiterhin Verlass sein. Rosenthal ist frühere Landesvorsitzende der Organisation in Nordrhein-Westfalen.



Die rund 300 Delegierten des digitalen Juso-Bundeskongresses konnten die neue Vorsitzende seit Anfang Dezember per Briefwahl bestimmen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.