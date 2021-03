SPD-Kanzlerkandidat Scholz plädiert für die Schaffung einer gemeinsamen Armee der Europäischen Union.

Diese müsse genauso stark parlamentarisch legitimiert sein wie heute die Bundeswehr, sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Über Finanzierung und Legitimation von EU-Militäreinsätzen sollten Gremien befinden, zu denen "auch das Europaparlament" gehören könne. Scholz betonte, für ihn gehöre eine gemeinsame Armee zur Idee der europäischen Souveränität.



Mit Blick auf die Entscheidungs-Strukturen der EU sprach sich der Bundesfinanzminister für eine weitere Demokratisierung aus. So müsse man im Rat künftig vom Zwang der Einstimmigkeit weg und hin zu Mehrheitsentscheidungen kommen, etwa in Fragen der Außenpolitik ebenso wie in der Finanz- und Steuerpolitik. Zugleich räumte Scholz ein, dass dies nach den heute gültigen Verträgen in der Verteidigungspolitik noch nicht möglich sei.

