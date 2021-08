Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, hat sich für einen deutlich schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien unter einer neuen Bundesregierung ausgesprochen.

Dem Nachrichtensender "Welt" sagte er, Entscheidungen dazu müssten gleich im ersten Jahr der neuen Wahlperiode getroffen werden. Der Bau von Windkraftanlagen müsse in sechs Monaten und nicht in sechs Jahren möglich sein. Beteiligungsverfahren seien zwar notwendig, ergänzte Scholz, sie dürften sich aber nicht in die Länge ziehen. Nötig sind dem SPD-Politiker zufolge Änderungen von Gesetzen, des Baurechts, bestimmter Regeln des Umweltrechts sowie des Artenschutzes. Das werde Konflikte mit sich bringen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, hatte vergangenen Monat mitgeteilt, dass Deutschland bis zum Jahr 2030 einen deutlich höheren Stromverbrauch haben werde als bisher angenommen.

