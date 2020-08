Juso-Chef Kühnert hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Scholz Unterstützung zugesichert.

Zugleich rief er die Parteilinke auf, sich konstruktiv und kritisch in die Debatte einzubringen. Es gehe darum, Politik mitzugestalten. Ziel sei eine Mehrheit links der Mitte, betonte Kühnert. Zuvor hatte die SPD-Vorsitzende Esken an ihre Partei appelliert, Scholz geschlossen zu unterstützen. Esken schrieb auf Twitter, sie verstehe die Emotionen und könne nur weiter um Vertrauen werben. Man habe das Mandat der Mitglieder und des Bundesparteitages, die SPD zu erneuern, zu einen und zu stärken. Gemeinsam mit Scholz und allen anderen, die dieses Mandat respektierten, tue man das.



Die Linkspartei will eine mögliche Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl von der inhaltlichen Neuausrichtung abhängig machen. Die Vorsitzende Kipping sagte im Deutschlandfunk, Scholz sei nicht ihr Lieblingskandidat. Die Linken würden eine mögliche Koalition aber nicht an eine Person knüpfen.