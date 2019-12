Die SPD will offenbar vermeiden, für eine Fortsetzung der Großen Koalition in Berlin zu hohe Hürden zu errichten. Das berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Leitanträge für den am Freitag beginnenden Parteitag. Demnach soll es beispielsweise keine Forderungen wie eine sofortige Aufgabe der sogenannten Schwarzen Null geben. Außerdem wolle die SPD-Spitze auf dem Kongress nicht über eine Fortsetzung der Koalition abstimmen lassen.

Stattdessen sollten die 600 Delegierten die neue Parteiführung mit Gesprächen über vier Themenbereiche beauftragen. Genannt werden die Punkte Investitionen, Klimaschutz, Arbeit und Digitalisierung. Eine Frist für die Gespräche mit den Koalitionspartnern CDU und CSU wird in dem Leitantrag den Angaben zufolge nicht genannt.



Das designierte Führungsduo Esken und Walter-Borjans soll auf dem Parteitag offiziell gewählt werden. Beide stellen Bedingungen für eine Fortsetzung der Großen Koalition.