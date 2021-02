Die SPD-Spitze hat bei einer digitalen Klausurtagung das Programm ihrer Partei zur Bundestagswahl vorgestellt.

Demnach soll Deutschland mit vier sogenannten "Zukunftsmissionen für Deutschland" in die kommenden Jahrzehnte geführt werden. Zentraler Bestandteil seien ein Stopp des Klimawandels und ein Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis 2050 wolle man CO2-neutral wirtschaften. Dies setze die größte technologische Revolution voraus, sei aber möglich. Des Weiteren fordern die Sozialdemokraten eine stärkere Regulierung der Wirtschaft. Diese müsse ihre Produktivität so ausrichten, dass sie dem guten Leben aller diene. Dazu müssten "die Spielregeln in der Wirtschaft neu verhandelt" werden.



Außerdem wolle die SPD bis zum Jahr 2030 das deutsche Gesundheitssystem "von Profitzwängen befreien" sowie das - so wörtlich - modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas" aufbauen, in dem auch das Auto weiterhin eine Rolle spielen werde.

