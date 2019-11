SPD-Generalsekretär Klingbeil geht mit der Vorsitzenden des Koalitionspartners CDU, Kramp-Karrenbauer, hart ins Gericht.

Mit Frau Kramp-Karrenbauer entferne sich die CDU aus der Mitte der Gesellschaft, sagte Klingbeil der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Themen wie die Gleichstellung der Frau, etwa durch eine Quote, würden unter ihrer Führung gestoppt. Zugleich werde die CDU immer mehr zu einer Klientelpartei für Millionäre, weil sie den Solidaritätszuschlag für die Superreichen in diesem Land abschaffen wolle. Immerhin - so Klingbeil weiter - könne niemand sagen, Union und SPD seien sich zu ähnlich.