SPD-Generalsekretär Klingbeil hat sich offen für die Übernahme des Parteivorsitzes gezeigt.

Klingbeil sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es ehre ihn sehr, dass sein Name für die Aufgabe genannt werde. Das Amt des SPD-Vorsitzenden sei sehr wichtig, traditionsträchtig und reizvoll. Man könne darin viel bewegen. Klingbeil will nach eigenen Angaben grundsätzlich an der SPD-Doppelspitze festhalten. Diese habe sich bewährt. Er halte es auch für sinnvoll, wenn die künftigen Vorsitzenden nicht zugleich ein Ministeramt bekleideten.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Parteikreise berichtet, soll bei der SPD am kommenden Montag eine Vorentscheidung über den Parteivorsitz fallen. Der Vorstand wolle dann einen Vorschlag für die Doppelspitze beschließen. Parteichefin Esken habe erklärt, sie wolle bis dahin entscheiden, ob sie erneut kandidiere. Der Co-Vorsitzende Walter-Borjans will nicht noch einmal antreten.

