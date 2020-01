SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die Entscheidung der Berliner Landesschiedskommission zum Parteiausschluss von Thilo Sarrazin begrüßt.

Klingbeil sagte in Berlin, die SPD stehe für Zusammenhalt. In der Partei sei kein Platz für jemanden, der spalte und anti-muslimische und rassistische Thesen vertrete. Die Landesschiedskommission der SPD hatte gestern bestätigt, dass Sarrazin wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen werden darf. Hintergrund sind Thesen, die Sarrazin in einem Buch zum Thema Islam vertritt. Der frühere Berliner Finanzsenator warf der Kommission vor, eine inhaltliche Diskussion blockiert zu haben. Mit Blick auf Klingbeil betonte er, dieser habe sich geweigert, konkrete Zitate aus dem Buch zu benennen, um den Vorwurf des Rassismus zu belegen.