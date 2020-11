Die Jusos sehen sich auf Twitter Kritik ausgesetzt, nachdem die "Bild"-Zeitung und die "Welt" über eine Solidarisierung mit der palästinensischen Jugendorganisation der Fatah berichtet haben.

CDU-Generalsekretär Ziemiak twitterte, die Juso stünden auf der Seite von Extremisten. Wer das Existenzrecht Israels ablehne, verlasse den gesellschaftlichen Konsens in Deutschland. FDP-Fraktionsvize Thomae schrieb, das Vorgehen der Jusos mache ein "erschreckendes Antisemitismusproblem" bei der Nachwuchsorganisation der SPD deutlich. Mehrere seiner Kolleginnen und -kollegen bei den Freien Demokraten äußerten sich ähnlich. Auch der CSU-Politiker Hahn meinte, wer sich mit "bekennenden Israel-Hassern" solidarisiere, habe "ganz offensichtlich ein Antisemitismus-Problem". Mit den Jusos sei kein Staat zu machen, twitterte der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer, und der Grünen-Politiker Beck äußerte sich "irritiert". Der AfD-Abgeordnete Protschka regte eine Überwachung der SPD und der Jusos durch den Verfassungsschutz an. Kritisch äußerten sich Journalisten unter anderem von "Welt" und "Bild" sowie der FAZ.



Hintergrund ist ein angenommener Antrag auf dem Bundeskongress der Jusos am Wochenende. In dem mehrseitigen Text ist auf einer Seite mit Blick auf die "Fateh Youth" von "unserer palästinensischen Schwesterorganisation" die Rede. In dem Antrag geht es um die "Vision" der Jusos für das "Willy Brandt Center Jerusalem". Die Einrichtung wird von den Jusos zusammen mit israelischen und palästinensischen Organisationen getragen. Sie wurde bereits in den 1990er Jahren gegründet. Die Zusammenarbeit ist also nicht neu. Auch die SPD pflegt schon seit Jpahren Kontakte zur Fatah.



Die Fatah von Präsident Abbas ist die größte Gruppierung von Palästinensern. Sie kommt aus einer sozialistischen und eher säkularen Tradition und gilt als gemäßigt. Sie rivalisiert mit der islamistischen Hamas, der zweitgrößten Palästinenserorganisation. Die Fatah herrscht seit 2007 nur noch in den nicht von Israel verwalteten Teilen des Westjordanlands. Aus dem Gazastreifen war sie von der Hamas vertrieben worden.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.