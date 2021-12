Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Klingbeil sagte der "Welt am Sonntag", es bestehe keinen Anlass, Amtsinhaber Steinmeier infrage zu stellen. Wenn die CDU über Frauen nachdenke, solle sie in der eigenen Partei anfangen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sagte der Zeitung, Steinmeier mache seine Arbeit exzellent, überparteilich und stehe zur Wiederwahl. Wüst hatte sich für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen und betont, diese solle von der Union vorgeschlagen werden. CDU und CSU hätten die meisten Wahlfrauen- und Männer in der Bundesversammlung und sollten den Anspruch auf einen eigenen Vorschlag haben. Einen konkreten Namen nannte Wüst allerdings nicht.

