Der Juso-Bundesvorsitzende Kühnert hat die aktuelle Personaldebatte in der SPD als unnötig bezeichnet.

Zu allerst brauche die Partei eine inhaltliche Neuausrichtung, sagte er auf einer Landeskonferenz der Thüringer Jusos in Mühlhausen. So müsse die SPD zentrale Fehler bei der Hartz-IV-Gesetzgebung korrigieren. In Interviews hatte Kühnert zuvor gefordert, den für Ende 2019 geplante Parteitag vorzuziehen, um die Programmatik auf den neuesten Stand zu bringen. Angesichts des Zustands der Großen Koalition habe die SPD keine Zeit zu verlieren. Nach den Wahlen in Hessen und Bayern war die Kritik an der SPD-Vorsitzenden Nahles lauter geworden. Diese sagte dazu in der "Süddeutschen Zeitung", sie habe in der SPD eine inhaltliche Debatte in Gang gebracht, die sie für notwendig erachte und die Zeit brauche. Wenn jemand meine, er könne es besser oder schneller, solle er sich melden.