Juso-Chef und SPD-Vize Kühnert will eine erneute große Koalition nach der Bundestagswahl 2021 nicht ausschließen.

Er halte ein neues Bündnis mit der Union zwar für "fürchterlich" und die SPD wolle das auch nicht, sagte der Parteivize dem Internetportal "watson". 2017 sei aber deutlich geworden, dass eine "Ausschließeritis" nicht zum gewünschten Ergebnis führe. Deswegen sei es von jeder Partei unehrlich, pauschal etwas anderes auszuschließen als die Zusammenarbeit "mit Rechtsradikalen, mit der AfD". Die SPD werde alles dafür tun, eine neue GroKo zu verhindern. Für ihn sei eine Koalition mit Grünen und Linkspartei das nahe liegendste Bündnis, wenn eine Dreierkoalition nötig werde.



Nach seinem Interview äußerte sich der 31-Jährige verärgert über mediale Darstellungen, wonach er eine GroKo nicht ausschließen würde. "Mit Verlaub: Ich kotze im Strahl", twitterte er. Wenn der Versuch, differenzierte Antworten zu geben, in solch bewusstem Missverstehen mündeten, brauche sich niemand wundern, dass Politiker*innen in Interviews "nur Blabla" von sich geben würden.



In der Vergangenheit gehörte Kühnert zu den Wortführern in der SPD gegen eine Große Koalition. Das Thema war auch ausschlaggebend für die Wahl der Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans, die sich gegen die Mitbewerber Scholz und Geywitz durchgesetzt hatten.



Kühnert unterstützt Scholz nach eigenen Angaben als Kanzlerkandidat. Sich selbst traue er im Übrigen eine Kanzlerkandidatur nicht zu. "Ich weiß, was ich kann.

Aber eben auch, was ich nicht kann", betonte er.