Berliner Senat

Giffey sagte im Deutschlandfunk, man müsse aus jeder schwierigen Situation das Beste machen. Sie selbst sei bereit, ihren Beitrag zu leisten, indem sie auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin verzichte. Ein Bündnis einzugehen, in dem die SPD als Juniorpartnerin das Rote Rathaus verliere, sei keine leichte Entscheidung. Allerdings hätten die Wähler eine notwendige Veränderung angemahnt. Die bisherige rot-grün-rote Koalition habe bei der Wiederholungswahl am 12. Februar eine Viertelmillion Stimmen verloren, sagte Giffey. In Sondierungen seien die Schnittmengen mit der CDU größer gewesen, um die Themen ihrer Partei durchzusetzen. Der CDU-Landesvorstand will heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beraten.

Die Christdemokraten hatten die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus mit 28,2 Prozent gewonnen. Die SPD schnitt mit 18,4 Prozent so schlecht ab wie noch nie.

