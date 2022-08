Bundesfinanzminister Lindner, FDP, will ein großes Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger auf den Weg bringen. (Britta Pedersen/dpa)

Grüne und Sozialverbände sprechen von "sozial unausgewogenen" Plänen

Die Grünen im Bundestag halten die Steuerpläne des Finanzministers für sozial unausgewogen. Die aktuellen Vorschläge würden vor allem dafür sorgen, dass Topverdiener finanziell am stärksten begünstigt werden, kritisierte Fraktionsvize Audretsch. Hohe und höchste Einkommensgruppen würden damit mehr als dreimal so viel erhalten wie Menschen mit kleinen Einkommen, welche die Entlastungen jetzt eigentlich am dringendsten benötigten.

Ein Sprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbands sagte, das Vorhaben des FDP-Politikers weise eine beachtliche soziale Schieflage auf. Von einem höheren Grundfreibetrag profitierten Reiche deutlich stärker als Niedrigeinkommensbezieher. Der Bundesfinanzminister setze angesichts der verheerenden Folgen der Inflation für arme Haushalte hier die völlig falschen Prioritäten.

Lindner will kalte Progression bekämpfen

Lindner will seine Pläne morgen der Öffentlichkeit vorstellen. Wie aus dem Umfeld des Ministeriums zu hören war, geht es um Entlastungen in Höhe von 10,1 Milliarden Euro im kommenden Jahr, darunter den Angaben zufolge etwa ein höherer Grundfreibetrag und eine Erhöhung des Kindergeldes.

Lindner will gegen die sogenannte kalte Progression vorgehen. Diese entsteht, wenn das Steuersystem nicht an die Inflation angepasst wird. Steuerzahler können dann etwa bei Lohnerhöhungen in eine höhere Steuerklasse rutschen und deshalb netto weniger Geld zur Verfügung haben als vorher.

