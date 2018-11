In der Debatte um die Parteiführung der SPD hat die Vorsitzende Nahles Rückendeckung aus dem linken Flügel bekommen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Esdar sagte im Deutschlandfunk, seit Nahles an der Spitze der Partei stehe, habe sie den Prozess einer Neuorientierung gut gemanagt. De facto hätten die Sozialdemokraten ein Glaubwürdigkeitsproblem. Den Vorsitz auszutauschen, ohne Inhalte zu klären, würde nichts bringen, betonte Esdar, die auch dem Parteivorstand angehört. In der Phase der Regierungsbildung hatte sie sich gegen eine Große Koalition ausgesprochen.



Nahles selbst verlangte mehr Ehrlichkeit und Offenheit in der innerparteilichen Debatte. Sie führe die SPD mit Kraft, Leidenschaft und Zuversicht, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Wenn jemand meine, es besser zu können, solle er sich melden. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel mahnte eine Klärung inhaltlicher Fragen an. Man habe in Vielem keine erkennbare Position - nicht einmal im Parteivorstand, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Die SPD beginnt morgen mit einer zweitägigen Klausur über ihr weiteres Vorgehen und mit Beratungen über einen Fahrplan für die Regierungskoalition.