Der frühere SPD-Vorsitzende Schulz hat den inhaftierten Ex-Präsidenten von Brasilien, Lula da Silva, besucht.

Schulz sagte vor dem Gefängnis in Curitiba, er habe einen sehr mutigen und kämpferischen Mann getroffen. Keine Macht der Welt könne ihn daran hindern, zu jemandem zu gehen, den er seit vielen Jahren kenne und dem er vertraue, führte Schulz aus. Der Besuch sei mit seiner Partei und der Bundesregierung abgesprochen.



Lula befindet sich wegen Korruptionsvorwürfen seit April in Haft. Er beteuert seine Unschuld und will zur Präsidentenwahl in Brasilien am 7. Oktober antreten. In Umfragen lag er zuletzt vorn. Die SPD pflegt seit langem Kontakte zu dessen Arbeiterpartei PT.