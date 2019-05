Die Wiederwahl der SPD-Fraktionsvorsitzenden Nahles ist laut einem Medienbericht gefährdet.

Die Zeitungen der VRM-Gruppe schreiben, Nahles habe bei Probeabstimmungen am Mittwoch in drei Parteigruppen keine Mehrheit bekommen. Dies gelte für den konservativen Seeheimer Kreis, die Netzwerker sowie die Parteilinke. Auch für den Fall der Bestätigung mit einem schwachen Ergebnis sei sie vermutlich nicht zu halten, heißt es weiter.



Die "Bild"-Zeitung schreibt unter Berufung auf Vertraute von Nahles, diese wolle im Falle einer Niederlage bei der Wahl des Fraktionsvorstands vermutlich auch als Parteichefin zurücktreten.



Nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei den Wahlen zum EU-Parlament und in Bremen hatte sich der Druck auf Nahles weiter erhöht. Sie stellt sich deshalb am kommenden Dienstag vorzeitig zur Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende, um Klarheit in der Personaldebatte zu schaffen. Bislang gibt es keinen Gegenkandidaten.