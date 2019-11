Beim SPD-Mitgliederentscheid hat sich in einer Stichwahl um den Parteivorsitz das Bewerberduo Esken/Walter-Borjans durchgesetzt. Das gab die kommissarische Vorsitzende Dreyer in Berlin bekannt. Sie erhielten rund 53 Prozent der Stimmen. Das Team Scholz/Geywitz kam auf gut 45 Prozent. Esken und Walter-Borjans gelten als Kritiker der Großen Koalition.

Esken erklärte, die Partei müsse nun zusammenstehen. Daran wolle man arbeiten. Der unterlegene Bewerber, Finanzminister Scholz, sicherte den Wahlsiegern seine Unterstützung zu. Hinter der Entscheidung der Mitglieder müssten sich nun alle versammeln. Der Juso-Vorsitzende Kühnert schrieb auf Twitter, die Aufgabe der SPD sei eine historische. Er warb erneut für einen anderen Kurs seiner Partei



Esken und Walter-Borjans sollen auf einem Parteitag am 6. Dezember offiziell zur neuen Doppelspitze der Sozialdemokraten gewählt werden. Rund 425.600 Parteimitglieder waren vom 19. bis zum 29. November aufgerufen, über die Besetzung des Parteivorsitzes abzustimmen.

Die designierten SPD-Vorsitzenden

Die 58-jährige Saskia Esken gehört seit 2013 dem Bundestag an. Sie gehört dort zur Parlamentarischen Linken und hat gemeinsam mit ihrem Duo-Partner Walter-Borjans unter anderem die Unterstützung der Jusos in der SPD. Ein Arbeitsschwerpunkt von Esken ist die Gestaltung des digitalen Wandels. Im SPD-Kandidatenrennen meldete sie sich aber wiederholt auch mit sozialpolitischen Themen zu Wort, etwa der Forderung nach einem Weiterbildungsanspruch für Arbeitnehmer und nach einer Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Esken plädiert für einen raschen Ausstieg aus der „GroKo“.



Der 67-jährige Walter-Borjans war von 2010 bis 2017 Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Bundesweit bekannt wurde er in dieser Zeit durch den Ankauf von Datenträgern mit Angaben zu Fällen von Steuerhinterziehung aus der Schweiz. Auch danach blieb der Kampf für mehr Steuergerechtigkeit ein Arbeitsschwerpunkt des SPD-Politikers. Die große Koalition im Bund sieht Walter-Borjans mit Skepsis, er plädiert aber anders als seine Duo-Partnerin für eine nochmalige Prüfung der Chancen für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses statt eines sofortigen Ausstiegs. Bis 1986 gehörte Walter-Borjans zu den Gründungsmitgliedern des ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland (VCD).