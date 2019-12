Berlins Regierender Bürgermeister Müller von der SPD hat eine schnelle Entscheidung seiner Partei über einen Verbleib in der großen Koalition gefordert.

Die Hängepartie könne so nicht weitergehen, sagte Müller der Zeitung "Die Welt". Die Frage nach der GroKo müsse zügig abschließend geklärt werden. Ob die SPD in der großen Koalition bleiben solle, müsse man davon abhängig machen, was sie noch mit der Union auf den Weg bringen könne. Eine weitere große Koaliton nach der nächsten Bundestagswahl sei auf keinen Fall vorstellbar. Man habe die Konstellation über mehrere Legislaturperioden gehabt und merke jetzt, dass die Gemeinsamkeiten aufgebraucht seien.