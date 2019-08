Der kommissarische SPD-Fraktionschef Mützenich will das Spitzenamt dauerhaft übernehmen.

In einem Brief an die Fraktionsmitglieder kündigte er an, sich im September zur Wahl zu stellen. Bei seinem Entschluss hätten ihn "viele positive Rückmeldungen" der SPD-Abgeordneten in den vergangenen Wochen bestärkt, schreibt der 60-Jährige. Der Parteilinke war nach dem Rücktritt der damaligen Vorsitzenden Nahles Anfang Juni zum kommissarischen Fraktionschef ernannt worden.



Die neue Fraktionsführung soll Ende September gewählt werden. Bisher hatte Mützenich seine Kandidatur offengelassen.