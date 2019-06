Nach dem Rückzug der SPD-Vorsitzenden Nahles hat sich der Landesverband Sachsen-Anhalt für ein Ende der Großen Koalition im Bund ausgesprochen.

Man sehe keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit mit CDU und CSU, teilte der Landesverband mit. Neue Chancen könne sich die Partei nur dann erarbeiten, wenn sie künftig klar und unmissverständlich Position beziehe. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, sieht den Fortbestand der großen Koalition im Bund ebenfalls kritisch. Er höre immer mehr von Wählern, dass sie nicht wüssten, wo die Partei hinwolle, so der SPD-Politiker im Berliner Radiosender 105‘5 Spreeradio. Man könne oder müsse eine Große Koalition aus staatspolitischer Verantwortung heraus fortsetzen, müsse dann aber mit Themen anders umgehen als bisher.



Der SPD-Politiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, sagte dagegen im Deutschlandfunk, die Sozialdemokraten sollten keine Angst davor haben, weiter in der Verantwortung zu stehen. Viele sähen derzeit die Beteiligung der SPD an der Großen Koalition als das Hauptproblem. Andererseits brauche man aber eine handlungsfähige Regierung mit einer starken Sozialdemokratie.

Auch CDU und Grüne diskutieren

CDU-Vize Bouffier machte den Fortbestand der Großen Koalition von der Stabilisierung der SPD abhängig. Der saarländische Ministerpräsident Hans äußerte sich im Deutschlandfunk zuversichtlich, dass die Koalition nach Nahles' Rücktritt fortgesetzt werden kann. Es gehe darum, für stabile Verhältnisse zu sorgen, betonte der CDU-Politiker. Die CDU stehe zur Verfügung, die Regierung zu einem guten Ende zu führen.



Die Grünen stellten klar, dass sie für den Fall eines Koalitionsbruchs nicht für eine Regierungsbildung ohne Neuwahlen zur Verfügung stünden. Die Partei sei kein Reserverad, das einfach so einspringe, erklärte Grünen-Chefin Baerbock.

Gysi (Linke) rät zum Ende der GroKo

Der frühere Linken-Fraktionschef Gysi riet der SPD, die Regierungskoalition mit CDU und CSU zu verlassen. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", anderenfalls werde die Partei schon bald in Bedeutungslosigkeit versinken. "Es hilft alles nichts: Die SPD muss so schnell wie möglich, also noch in diesem Jahr die Große Koalition verlassen und versuchen, ein Gegenüber zur Union zu werden", so Gysi. Er kritisierte die mangelhafte Glaubwürdigkeit der SPD, an der Parteichefin Nahles einen großen Anteil habe. Ihr größter Fehler sei ihre Zustimmung zur zweiten Großen Koalition in Folge gewesen, meinte der Linken-Politiker.

Urwahl über Parteivorsitz?

Die SPD-Politikerin Lange sprach sich dafür aus, die Mitglieder bei der Neuausrichtung der Partei deutlich stärker einzubeziehen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin sagte im Deutschlandfunk, es brauche eine Urwahl für die Nachfolge der Parteivorsitzenden Nahles. Zudem sollten die Mitglieder über eine Fortsetzung der Regierungskoalition mit den Unionsparteien abstimmen dürfen. Lange betonte, es gebe bei der SPD nicht mehr viel Platz nach unten. Daher brauche es neue Gesichter und neue Inhalte. Ob sie wie im vergangenen Jahr für den Parteivorsitz kandidieren werde, wisse sie noch nicht, sagte Lange.



Vize-Parteichef Stegner zeigte sich in einem Zeitungsinterview offen für eine Urwahl des SPD-Vorsitzes. Stegner sagte der "Rheinischen Post", dies hänge von den Umständen ab, ob es mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen gebe. Er forderte zugleich ein transparentes Verfahren. Alle notwendigen inhaltlichen, organisatorischen und personellen Weichenstellungen müssten offen und transparent vorgenommen werden.