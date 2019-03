Die SPD-Vorsitzende Nahles hat die Forderung ihrer Partei nach einem langfristigen Rüstungsembargo gegen Saudi-Arabien bekräftigt.

Sie sagte auf einem Europa-Parteikonvent in Berlin, so lange Saudi-Arabien im Jemen Kriegspartei sei, so lange dürfe es keine weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland geben. Die SPD wolle eine restriktive Rüstungspolitik. In Europa ist das umstritten, weil durch den derzeit geltenden deutschen Exportstopp auch gemeinsame Rüstungsprojekte auf Eis liegen, etwa mit Großbritannien oder Frankreich. Nahles lehnte es ab, aus Rücksicht darauf das Embargo zu beenden.



Die Bundesregierung hatte im Herbst in Reaktion auf die Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi entschieden, vorerst keine Rüstungsgüter mehr an Riad zu liefern. Das Embargo läuft nach aktuellem Stand Ende März aus.