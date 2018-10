Die SPD-Vorsitzende Nahles hat betont, dass die Zukunft der Großen Koalition erst in den nächsten Monaten entschieden wird.

In dieser Frage gehe es nicht allein um das Ergebnis einer Landtagswahl, so Nahles. Sie halte es nicht für angesagt, jetzt rote Linien zu definieren. Die Vorsitzende rief ihre Partei angesichts der bevorstehenden Wahl in Hessen dazu auf, zusammenzuhalten.



Die SPD hatte gestern in Bayern mit 9,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt erzielt.



Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Kohnen sagte, man sei bei vielen Bürgern auf eine unglaublich große Skepsis gestoßen. Dafür machte sie auch die Arbeit der Großen Koalition in Berlin verantwortlich.