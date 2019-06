SPD-Chefin Andrea Nahles reagiert auf die innerparteiliche Kritik: Die Partei- und Fraktionsvorsitzende will sich zurückziehen. In einem Schreiben an die SPD-Mitglieder begründet sie ihren Schritt mit fehlendem Rückhalt.

Sie werde morgen im Parteivorstand ihren Rücktritt als Vorsitzende und am Dienstag ihren Rücktritt als Fraktionschefin erklären, teilte sie in einer Erklärung mit. Darin heißt es weiter, sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne. Ursprünglich wollte sich Nahles am Dienstag der vorgezogenen Wahl zum Fraktionsvorsitz stellen. Hintergrund sind die Verluste der SPD bei der Europawahl und bei der Landtagswahl in Bremen.



Nahles war im April 2018 Parteichefin geworden. Die Fraktion führt sie seit September 2017. Die Diskussion in der Fraktion und viele Rückmeldungen aus der Partei "haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", begründete Nahles ihre Entscheidung.