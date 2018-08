Die SPD-Vorsitzende Nahles will erreichen, dass abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber eine Bleibeperspektive erhalten.

Diesen so genannten Spurwechsel hin zu einem regulären Zuwanderungsverfahren will sie auch gegen Widerstand beim Koalitionspartner durchsetzen, wie Nahles im ZDF sagte. Zur Zeit würden die falschen Leute abgeschoben, nämlich gut integrierte Menschen, die in Arbeit oder Ausbildung seien. Denen müsse man eine Chance geben, so die SPD-Vorsitzende.



Aus der Wirtschaft kommt immer wieder die Klage, dass Asylbewerber ausgebildet und gut integriert seien, und dann abgeschoben würden. Angesichts des Fachkräftemangels sei dies kontraproduktiv.



Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer stehen dem Vorschlag skeptisch gegenüber.