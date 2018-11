Die SPD-Vorsitzende Nahles wehrt sich gegen wachsende Kritik aus den eigenen Reihen.

Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung", sie habe in der SPD eine inhaltliche Debatte in Gang gebracht, die sie für notwendig erachte. Und diese dauere. In der Partei gebe es ihrer Ansicht nach zu viel Unduldsamkeit. Wenn jemand meine, er könne es besser oder schneller, solle er sich melden, betonte Nahles.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel mahnte eine Klärung inhaltlicher Fragen an. Man habe in Vielem keine erkennbare Position - nicht einmal im Parteivorstand, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Juso-Chef Kühnert forderte in der "Thüringer Allgemeinen", den für Ende 2019 geplanten Parteitag vorzuziehen. Die SPD habe keine Zeit zu verlieren, ihre inhaltliche Programmatik auf den aktuellen Stand zu bringen.



Die SPD-Bundestagsabgeordnete Esdar sagte dagegen im Deutschlandfunk, Nahles manage den Prozess einer Neuorientierung gut. Den Vorsitz auszutauschen, ohne Inhalte zu klären, würde nichts bringen, betonte Esdar, die auch dem Parteivorstand angehört. Die SPD beginnt morgen mit einer zweitägigen Klausur.