Fünf Wochen vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sind neue Plagiatsvorwürfe gegen die SPD-Spitzenkandidatin und -Landesvorsitzende Giffey bekanntgeworden.

Dabei geht es um ihre Masterarbeit, die sie 2005 zum Abschluss ihre Studiums an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin geschrieben hat. Die Arbeit wurde von dem Linguisten Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin untersucht. In einem Zwischenbericht wird Giffey vorgeworfen, auf 26 Seiten 62 Mal nicht korrekt zitiert und damit gegen wissenschaftliche Standards verstoßen zu haben. Bisher seien auf etwa einem Drittel der Seiten Plagiate entdeckt worden. In einer Erklärung Giffeys heißt es, sie habe die Masterarbeit nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt. Die Hochschulte teilte mit, sie werde die Plagiatsvorwürfe nicht überprüfen. Im Fall einer Masterarbeit gelte dafür eine Frist von fünf Jahren, die inzwischen abgelaufen sei.



Nach einer Überprüfung ihrer Dissertation hatte die Freie Universität ihr im Juni den Doktortitel entzogen. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen trat Giffey bereits im Mai als Familienministerin zurück.

