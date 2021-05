Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt richtet sich die SPD heute mit einem Ost-Konvent an die Menschen in den fünf östlichen Bundesländern.

Zur Veranstaltung mit dem Titel "Für Ostdeutschland. Für Dich" haben sich die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans, der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl und Finanzminister Scholz sowie weitere Politiker angesagt. Es sind Reden sowie zahlreiche Talkrunden geplant. Der Ost-Konvent wird per Live-Stream übertragen.

