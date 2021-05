Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans hat auf dem Ost-Konvent seiner Partei auf die unterschiedlichen Lebensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland hingewiesen.

Die Löhne und Renten seien im Osten nach wie vor niedriger, obwohl die Menschen dort genauso viel leisteten wie im Westen, sagte Walter-Borjans. Man brauche eine zukunftsfähige Infrastruktur und eine ausgewogene Entwicklung der Lebensverhältnisse.



Mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag warf die SPD-Spitzenkandidatin Pähle der CDU eine schwankende und unzuverlässige Haltung gegenüber der AfD vor. Es gehe darum, dass alle Parteien klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigten, betonte Pähle in Halle.



Der Ost-Konvent mit Podiumsdiskussionen findet wegen der Corona-Pandemie überwiegend digital statt und wird per Live-Stream übertragen. Dabei geht es unter anderem um die Situation der Frauen in Ostdeutschland und die Wirtschaftslage.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.