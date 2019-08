Die SPD-Spitze hat die Forderung nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer beschlossen.

Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg verabschiedete das Parteipräsidium einstimmig ein entsprechendes Eckpunktepapier. Demnach ist ein Steuersatz von einem Prozent angedacht, bei sehr großen Vermögen auch bis zu 1,5 Prozent. Betroffen sind Grundbesitz und Immobilien, Unternehmensanteile, Geldvermögen, Aktien und Wertpapiere. Die Steuer soll nicht nur für Personen, sondern auch für Kapitalgesellschaften gelten. Allerdings sollen keine Jobs gefährdet werden. Dies soll durch Verschonungsregeln ermöglicht werden, etwa bei Betriebsvermögen, wenn Firmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.



Bei den anderen Parteien ist die Forderung der SPD umstritten: Die Grünen und die Linke befürworten eine Vermögenssteuer; Union, AfD und FDP lehnen sie ab. Die Steuer wird in Deutschland nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts seit 1997 nicht mehr erhoben.